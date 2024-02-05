Клуж-Напока (WTA). Рус играет с Миннен, Блинкова, Богдан вышли во 2-й круг, Подорошка, Зигемунд выбыли

Сетка турнира здесь. Transylvania Open Клуж-Напока, Румыния 5 – 11 февраля 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Крытые корты, хард Первый круг Анна Блинкова (Россия) Симона Уолтер (Швейцария) 6:3|6:0 Дата проведения 5 февраля, 16.
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