Страховая просит справку о ДТП по форме №154 – что это такое? Законодательство об ОСАГО работает довольно чётко и логично: если вы намерены воспользоваться действием своего полиса (или виновника), то по закону вы обязаны подать определённый набор документов страховщику, при этом, часть из этих документов выдаётся только ГИБДД – их заверенные официально копии, а если некоторых бумаг […] Нужна ли справка о ДТП по форме 154 для страховой сейчас, как её получить и как выглядит? Справка о ДТП по форме №154 для страховой компании Справка и помощь.