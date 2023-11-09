На Украине сочли партию Вагенкнехт опаснее, чем "Альтернатива для Германии"

Новая пророссийская партия бывшего лидера Социалистической левой партии Германии Сары Вагенкнехт "Альянс Сара Вагенкнехт — за разум и справедливость" (BSW) может представлять для Украины большую угрозу, чем праворадикальная "Альтернатива для Германии", заявили в издании "Европейська правда".