На Украине сочли партию Вагенкнехт опаснее, чем "Альтернатива для Германии"

Новая пророссийская партия бывшего лидера Социалистической левой партии Германии Сары Вагенкнехт "Альянс Сара Вагенкнехт — за разум и справедливость" (BSW) может представлять для Украины большую угрозу, чем праворадикальная "Альтернатива для Германии", заявили в издании "Европейська правда".
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