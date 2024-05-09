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При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета на Донецк пострадала женщина

Мэр Донецка Алексей Кулемзин утром в четверг, 9 мая, предоставил информацию о том, что из-за сброса Вооруженными силами Украины взрывоопасного предмета с беспилотника на город пострадала мирная жительница.

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