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СК: 23 ребенка отравились неустановленным токсином в школе под Калининградом

СК: 23 ребенка отравились неустановленным токсином в школе под Калининградом

Массовое отравление школьников произошло в поселке Большаково Калининградской области. Более 20 детей отравились неустановленными токсическими веществами, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитата.

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