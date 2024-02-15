СК: 23 ребенка отравились неустановленным токсином в школе под Калининградом

Массовое отравление школьников произошло в поселке Большаково Калининградской области. Более 20 детей отравились неустановленными токсическими веществами, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитата.
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