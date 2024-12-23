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Звуки взрыва и сирен: ЧП под Челябинском объяснили в МЧС

Звуки взрыва и сирен: ЧП под Челябинском объяснили в МЧС

В деревне Круглое зафиксирована мощная световая вспышка.Жители деревни Круглое под Челябинском, что находится по дороге в аэропорт, сообщают о странной вспышке и звуке взрыва.

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