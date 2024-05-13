Сводка! Держать Волчанск любой ценой! На оборону ВСУ бросили элитные подразделения, огнепорный завод - наш

На Харьковском направлении российская армия продвигается вперед. Сообщается о сражениях с применением бронетехники в Волчанске, а также о действиях войск в районах Старицы и Зеленого, а также боях у населенного пункта Липцы.
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