Экс-директор "Башспирт" условно осужден за ущерб республике в 100 млн рублей

В Башкирии бывшие руководители "Башспирта" и их сообщник осуждены за продажу имущества компании по заниженной цене, что нанесло ущерб более 100 млн рублей.
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