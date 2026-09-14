В Дзержинском филиале ННГУ открылась комната матери и ребенка

Быть мамой и одновременно студенткой — это непросто. Чтобы помочь молодой маме, государство и вузы реализуют различные меры поддержки студенческих семей: финансовые выплаты, инфраструктурная поддержка (специальные комнаты матери и ребёнка, а также группы кратковременного пребывания детей), индивидуальный план обучения, возможность взять академический отпуск с сохранением социальной стипендии.