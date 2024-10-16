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«ВХ»: группировка ВСУ в Курской области будет рассечена на две части

«ВХ»: группировка ВСУ в Курской области будет рассечена на две части

В ходе вторжения ВСУ в Курскую область начались неожиданные события. По данным «Военной хроники», группировка ВСУ может разделиться на две части, северная может оказаться окруженной, а южная столкнется с трудным выбором.

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