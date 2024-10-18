Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Жена Леонида Гозмана признала вину по делу о контрабанде. Ей может грозить до 12 лет

Жена Леонида Гозмана признала вину по делу о контрабанде. Ей может грозить до 12 лет

Жена Леонида Гозмана признала вину по делу о контрабанде ложек и вилок Савостьянов Сергей/ТАСС Жена общественного деятеля и оппозиционного политика Леонида Гозмана* признала вину по делу о контрабанде, сообщил ее адвокат.

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