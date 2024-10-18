Жена Леонида Гозмана признала вину по делу о контрабанде. Ей может грозить до 12 лет

Жена Леонида Гозмана признала вину по делу о контрабанде ложек и вилок Савостьянов Сергей/ТАСС Жена общественного деятеля и оппозиционного политика Леонида Гозмана* признала вину по делу о контрабанде, сообщил ее адвокат.