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Эксперт назвал четыре страны ЕС, которые выдают шенген россиянам

Эксперт назвал четыре страны ЕС, которые выдают шенген россиянам

Четыре страны - Италия, Франция, Греция и Испания продолжают выдавать шенгенские визы россиянам, несмотря на давление Брюсселя.

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