Казахстанский центральный депозитарий открыл корреспондентский счет в BNY Mellon

Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) сообщил о завершении процесса установления корреспондентских связей с Bank of New York Mellon (BNY Mellon), в ходе которого в прошлый понедельник, 13 ноября, депозитарию был открыт счет в американском банке, говорится в сообщении депозитария.