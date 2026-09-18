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‼️🇷🇺🤬 Федеральные СМИ продолжают стесняться русских ➖«Я русский, и я поддерживаю свою страну», — заявил легендарный хоккеист Александр Овечкин на пресс-конференции «Вашингтон Кэпиталз».

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