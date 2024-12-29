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ACB. «Реал» примет «Барселону», «Манреса» встретится с «Басконией»

«Реал» примет «Барселону». «Манреса» сыграет с «Басконией». АСВ Регулярный чемпионат Сарагоса – Жирона Дата проведения 29 декабря, 14.

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