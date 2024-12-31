Госавтоинспекция Барнаула предупреждает горожан об опасном виде зимнего отдыха

Катание на "ватрушках" и санках, привязанных к автомобилю, может иметь необратимые последствия для жизни и здоровья Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула предупреждают жителей города об опасности катания на "ватрушках", санках и прочих приспособлениях, прикрепленных к автомобилям.