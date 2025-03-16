Птицы Чернобыльской зоны отчуждения уже иные: вот, что сделала с ними радиация

Исследование учёных раскрыло, как радиация воздействует на певчих птиц в Чернобыльской зоне. В новая работа продемонстрировала связь между уровнем радиации и кишечным микробиомом птиц, живущих в этом регионе.
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