Vogue назвал японский боб трендом осени 2026 года

Журнал Vogue определил японский боб как главный тренд на осень 2026 года. Графичная прическа, требующая минимального ухода, стала популярной по всему миру, заменив небрежные укладки.
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