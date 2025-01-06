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3.00 – коэффициент, что следующим местом работы Саутгейта станет «Вест Хэм». В списке также «МЮ» и «Эвертон»

Букмекеры принимают ставки на следующее место работы Гарета Саутгейта. Аналитики дают коэффициент 3.00, что Саутгейт возглавит «Вест Хэм».

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