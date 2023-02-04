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Глава газеты «Иран» Рузиталяб: Запад использует СМИ как оружие против Ирана и РФ

Глава газеты «Иран» Рузиталяб: Запад использует СМИ как оружие против Ирана и РФ

Гендиректор газеты «Иран», а также глава культурно-журналистской организации Исламской республики Мохаммад-Хасан Рузиталяб поделился мнением, что западные страны пытаются использовать свои СМИ как оружие против своих соперников — Москвы и Тегерана.

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