Рубио призвал власти Кубы сменить политический курс

Госсекретарь США Марко Рубио призвал руководство Кубы изменить политический курс и провести реформы. Об этом сказано в заявлении главы Госдепартамента, опубликованном в связи с годовщиной протестов на острове в 2021 году.
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