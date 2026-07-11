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Пятый канал

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Рубио призвал власти Кубы сменить политический курс

Рубио призвал власти Кубы сменить политический курс

Госсекретарь США Марко Рубио призвал руководство Кубы изменить политический курс и провести реформы. Об этом сказано в заявлении главы Госдепартамента, опубликованном в связи с годовщиной протестов на острове в 2021 году.

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