Ещё один инсайдер сообщил, что 2K – главный кандидат на продолжение серии фут...

Ещё один инсайдер сообщил, что 2K – главный кандидат на продолжение серии футбольных симуляторов FIFAСогласно последним данным от инсайдеров игровой индустрии, компания 2K, входящая в состав корпорации Take-Two Interactive, вероятно, достигла соглашения с FIFA о создании новой линейки футбольных симуляторов.