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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ещё один инсайдер сообщил, что 2K – главный кандидат на продолжение серии фут...

Ещё один инсайдер сообщил, что 2K – главный кандидат на продолжение серии фут...

Ещё один инсайдер сообщил, что 2K – главный кандидат на продолжение серии футбольных симуляторов FIFAСогласно последним данным от инсайдеров игровой индустрии, компания 2K, входящая в состав корпорации Take-Two Interactive, вероятно, достигла соглашения с FIFA о создании новой линейки футбольных симуляторов.

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