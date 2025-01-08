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Царьград

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Мария Захарова: Пока еще рано оценивать заявления Трампа о Гренландии и Канаде

Мария Захарова: Пока еще рано оценивать заявления Трампа о Гренландии и Канаде

Избранный президент США еще не вступил в свою должность.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что избранный президентом США Дональд Трамп еще не вступил в вою должность, поэтому пока рано оценивать его заявления о Гренландии и Канаде.

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