Мария Захарова: Пока еще рано оценивать заявления Трампа о Гренландии и Канаде

Избранный президент США еще не вступил в свою должность.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что избранный президентом США Дональд Трамп еще не вступил в вою должность, поэтому пока рано оценивать его заявления о Гренландии и Канаде.