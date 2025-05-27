Лавров обсудит с Фиданом ситуацию после переговоров РФ и Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт встречу в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и обсудит с ним ситуацию после переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
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