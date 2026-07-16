Как корейская церамидная косметика подготовила мою кожу к отпуску

Перед каждым путешествием я неизменно сталкиваюсь с одной и той же дилеммой. С одной стороны, хочется, чтобы кожа сияла свежестью под лучами южного солнца, а с другой — предстоящие ветра, смена климата и соленая вода не сулят ей ничего хорошего.