Петр Чернышев: Любовь поклонников придавала Анастасии Заворотнюк сил

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили сегодня, 1 июня, на Троекуровском кладбище. Ее муж, Петр Чернышев, известный фигурист и тренер, выразил благодарность поклонникам за поддержку его жены во время борьбы с болезнью.
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