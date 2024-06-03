Петр Чернышев: Любовь поклонников придавала Анастасии Заворотнюк сил

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили сегодня, 1 июня, на Троекуровском кладбище. Ее муж, Петр Чернышев, известный фигурист и тренер, выразил благодарность поклонникам за поддержку его жены во время борьбы с болезнью.