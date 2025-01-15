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Детали ремейка Oblivion, новая игра авторов Wolcen, вампирская RPG от авторов «Ведьмака»…

Детали ремейка Oblivion, новая игра авторов Wolcen, вампирская RPG от авторов «Ведьмака»…

Бывшие сотрудники CD Project RED из студии Rebel Wolves представили трейлер игры The Blood of Dawnwalker; по слухам, в официальном ремейке Oblivion будет полностью переделана; авторы Wolcen: Lords of Mayhem показали свой новый проект Project Pantheon; инсайдер сообщил, что на Switch 2 выпустят Assassain’s Creed Mirage, Assassain’s Creed Shadows и .

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