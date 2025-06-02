Тысячи приморских школьников стали самозанятыми

В Приморском крае более 2000 несовершеннолетних оформили самозанятость. Всего в крае более 130 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход - это больше, чем в любом другом регионе Дальнего Востока, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Федеральной налоговой службы.