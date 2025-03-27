Петру Лядинскому не удалось восстановиться в должности

Бывший глава Сортавальского городского поселения не смог обжаловать решение судафото «RuNews» Бывший глава Сортавальского городского поселения Петр Лядинский попытался оспорить решение суда о прекращении полномочий, но Верховный суд Карелии его жалобу не удовлетворил.
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