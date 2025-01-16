«Коммерсантъ» сообщил о схеме закупок газа для Приднестровья через Европу.

Россия и Приднестровье рассматривают возможность поставок газа путем закупок на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника, расходы предполагается покрывать из российского бюджета, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии