Скачок цен, сокращение площадей и тренд на prefab. Как изменился рынок загородной недвижимости за пять лет

Пандемия коронавируса в 2020 году запустила взрывной спрос на загородную недвижимость. Спустя пять лет этот рынок изменился до неузнаваемости – цены на дома выросли на 83%, а покупатели стали более тщательно выбирать планировку и локации.
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