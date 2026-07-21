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Сергей Самсонов о 18 млн в год у Карлссона из «Анахайма»: «Не заслуживает, скорее всего. Но это хороший ход, чтобы перезагрузить команду. Через 3-4 года ситуация будет нормальной»

Бывший форвард клубов НХЛ Сергей Самсонов высказался о ситуации в « Анахайме ».  Ранее клуб продлил контракт с защитником Павлом Минтюковым на 5 лет с кэпхитом 7,2 миллиона долларов и повторил оффер-шит (контрактное предложение ограниченно свободному агенту), сделанный «Филадельфией» форварду Лео Карлссону .

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