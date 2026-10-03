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Царьград

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Президент Германии предостерёг немцев: Страна у края пропасти. Сценарий вековой давности может повториться

Президент Германии предостерёг немцев: Страна у края пропасти. Сценарий вековой давности может повториться

Президент Германии предостерёг немцев. Страна фактически у края пропасти. И очень тревожный сценарий вековой давности, по мнению Штайнмайера, может скоро повториться.

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