Максим Авдеев анонсировал создание сети центров БАС в России

В России стартует проект "Беспилотные авиационные системы". Генеральный директор Федерального центра БАС Максим Авдеев рассказал о планах по созданию сети научно-производственных центров в регионах, включая Ростовскую и Новосибирскую области, к 2025 году.
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