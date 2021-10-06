Мировое обозрение

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Юридический аспект. Суд над генералом Павловым

Юридический аспект. Суд над генералом Павловым

Сразу оговорюсь, сложись по-другому – и не исключено, что Дмитрий Григорьевич окончил бы войну в 1945, командуя танковой армией или, при везении, даже фронтом, умер бы в 60–70-е годы в почете и увитый лаврами победителя, и о нем бы тоже писали, как о Чуйкове или Рыбалко.

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