Макрон опубликовал видео запуска ракеты и заявил о "громком и четком послании"

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео тестового пуска стратегической баллистической ракеты M51.
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