Под дулом автомата: Сальдо раскрыл неприглядную изнанку мобилизации на Украине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл неприглядную изнанку украинской мобилизации. По его словам, украинцы совсем не хотят попасть на фронт - ВСУ пополняют свои ряды силой, буквально загоняя туда людей под дулом автомата.