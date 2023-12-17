Под дулом автомата: Сальдо раскрыл неприглядную изнанку мобилизации на Украине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл неприглядную изнанку украинской мобилизации. По его словам, украинцы совсем не хотят попасть на фронт - ВСУ пополняют свои ряды силой, буквально загоняя туда людей под дулом автомата.
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