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Власти Японии перестанут пускать в страну россиян без карантина ПОДЕЛИТЬСЯ Власти Японии перестанут пускать в страну россиян без карантина ФОТО: PIXABAY.COM В пресс-службе посольства России в Японии сообщили, что власти страны ввели прохождение ...

В пресс-службе посольства России в Японии сообщили, что власти страны ввели прохождение обязательного карантина для въезжающих в Японию россиян.

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