В Ленобласти осудили рядового, который сбил пять человек на трассе

Шорохов получит три года лишения свободы Военный суд приговорил к 3 годам колонии-поселения рядового, который в мае 2024 года стал виновником ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области, в результате которой погибли 5 человек.
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