Битва в титане: сможет ли флагман Samsung конкурировать с iPhone 16 в РФ

«Известия» в числе первых в России протестировали модели Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra от Samsung и обнаружили, что у новинки много общего с прямыми конкурентами — смартфонами iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.
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