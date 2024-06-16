На гуще нагадано. Эксперты раскрыли, как изменятся цены на кофе в 2024 году

Только с начала 2024 года мировые цены на кофе выросли почти на 30%. Aif.ru с помощью экспертов разобрался, станет ли чашечка кофе почти недоступным удовольствием для россиян, или отечественным кофеманам можно и впредь беззаботно наслаждаться любимым напитком по приемлемой цене.