На гуще нагадано. Эксперты раскрыли, как изменятся цены на кофе в 2024 году

Только с начала 2024 года мировые цены на кофе выросли почти на 30%. Aif.ru с помощью экспертов разобрался, станет ли чашечка кофе почти недоступным удовольствием для россиян, или отечественным кофеманам можно и впредь беззаботно наслаждаться любимым напитком по приемлемой цене.
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