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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сезон «Ф-1» начался с побед трех разных гонщиков впервые с 2013 года

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и стал третьим победителем на трех этапах сезона-2025.

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