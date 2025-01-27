Юрий Башмет порадовался посланию Зеленского

Народный артист СССР Юрий Башмет оценил санкции, объявленные против него президентом Украины. 19 января стало известно, что Владимир Зеленский внес его в список тех, кто угрожает национальной безопасности страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии