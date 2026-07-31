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Ночной кошмар Киева и Львова, русские ракеты прошли сквозь ПВО

Ночной кошмар Киева и Львова, русские ракеты прошли сквозь ПВО

Ночь с 29 на 30 июля 2026 года запомнится украинскому режиму надолго. Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар, от которого содрогнулись Киев, Львов, Ивано-Франковск, Ровно, Кривой Рог и Одесса.

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