Ночь с 29 на 30 июля 2026 года запомнится украинскому режиму надолго. Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар, от которого содрогнулись Киев, Львов, Ивано-Франковск, Ровно, Кривой Рог и Одесса.