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Сажнева Екатерина и мигранты

Сажнева Екатерина и мигранты

  Штатный промигрантский колумнист МК Екатерина Сажнева выдала статью о том, что если запретить мигрантам привозить семьи, то это приведёт к росту изнасилований.

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