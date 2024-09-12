Сажнева Екатерина и мигранты

Штатный промигрантский колумнист МК Екатерина Сажнева выдала статью о том, что если запретить мигрантам привозить семьи, то это приведёт к росту изнасилований.
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