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У вылетевшей Хорватии лучший xG на групповом этапе Евро – 6,6. Франция, Испания, Португалия и Турция в топ-5, Англия и Сербия – среди худших по ожидаемым голам

У вылетевшей Хорватии лучший xG на групповом этапе Евро – 6,6. Франция, Испания, Португалия и Турция в топ-5, Англия и Сербия – среди худших по ожидаемым голам

Показатель ожидаемых голов хорватов на групповой стадии чемпионата Европы составил 6,6. Хорватия вылетела с турнира, заняв 3-е место в группе В с Испанией, Италией и Албанией.

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