«У «Краснодара» в линии обороны с тех пор, как стал играть Жубал и ушел Коста, надежность вообще исчезла, - заявил бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов после ничьей (3:3) между «быками» и «Локомотивом».
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