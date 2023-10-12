В Wildberries сообщили о комиссии за оплату с карт Visa и Mastercard

С 9 октября ведущий российский интернет-магазин Wildberries обязал покупателей платить комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard.
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