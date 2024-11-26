Парламентарий Верховной рады Александр Дубинский раскрыл новый хитрый заговор в Незалежной. Государственного деятеля держат за решеткой после обвинения в измене киевскому режиму, так что у него много времени на анализ текущей ситуации.
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