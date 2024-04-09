Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

Кто «виноват» в мирном небе над головой.

Кто «виноват» в мирном небе над головой.

Давайте будем честны с самими собой: за исключением приграничных областей, у нас, в столице (-цах), практически ничего не изменилось, суета, да и только.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Вот в том то и вся проблема! Кто то (приграничье) воспринимает СВО как отечественную войну (отдавая ребятам, находящимся на передовой последнее: одеяла, еду, маск-сетки, сплетенные своими руками, а кто то .....&quot;с интересом наблюдает, как оно там ?! чем дело кончится!&quot;
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22 час.
Людмила Фирстова
Vasiliy Belokurov, это вы о себе написали, может вы и с интересом наблюдаете, но за всех не пишите! Я живу в Омске, Западная Сибирь, у нас женщины вяжут носки, жилеты, плетут сети для  наших защитников, собирают деньги и покупают продукты
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20 час.

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