Кто «виноват» в мирном небе над головой.

Вот в том то и вся проблема! Кто то (приграничье) воспринимает СВО как отечественную войну (отдавая ребятам, находящимся на передовой последнее: одеяла, еду, маск-сетки, сплетенные своими руками, а кто то ....."с интересом наблюдает, как оно там ?! чем дело кончится!"

Людмила Фирстова

Vasiliy Belokurov, это вы о себе написали, может вы и с интересом наблюдаете, но за всех не пишите! Я живу в Омске, Западная Сибирь, у нас женщины вяжут носки, жилеты, плетут сети для наших защитников, собирают деньги и покупают продукты